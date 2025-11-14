Menü Suche
WM-Qualifikation Europa

Frankreich: Trio um Mbappé reist ab

von Dominik Sandler
Die französische Nationalmannschaft muss für ihr letztes WM-Qualifikationsspiel am Sonntag (18 Uhr) in Aserbaidschan auf gleich drei Spieler verzichten. Während Manu Koné (24) aufgrund einer Gelbsperre fehlt, reisten Kylian Mbappé (26) und Eduardo Camavinga (23) verletzt ab.

Camavinga hat mit Problemen im linken Oberschenkel zu kämpfen, Mbappé leidet unter einer Entzündung im rechten Knöchel. Er müsse in Madrid untersucht werden, wie der französische Verband mitteilt. Durch den gestrigen 4:0-Sieg gegen die Ukraine hat die Équipe Tricolore das WM-Ticket ohnehin bereits gelöst. Es könnte sich also durchaus auch nur um Vorsichtsmaßnahmen handeln.

WM-Qualifikation Europa
Frankreich
Kylian Mbappé
Eduardo Camavinga
Manu Koné

