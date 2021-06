Frankreich - Deutschland: So könnt ihr das EM-Spiel live sehen

Der Weltmeister von 2014, der Europameister 2016 und der Weltmeister 2018 in einer Gruppe, dazu noch Ungarn – noch nie traf das Prädikat Todesgruppe besser zu. Für Deutschland kommt es gleich in der ersten Partie zum Aufeinandertreffen mit dem absoluten Topfavoriten. Qualitativ kann keine andere Nation mit dem Kader der Franzosen mithalten. Deutschland muss – nach dem Vorbild der U21 – versuchen, über das Kollektiv und die mannschaftliche Geschlossenheit zu kommen, möchte man in dieser Gruppe bestehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Frankreich gegen Deutschland live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen den Deutschen und den Franzosen findet am Dienstag, den 15. Juni statt. Der Anstoß in der Allianz-Arena in München erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Das ZDF überträgt die Partie live im Free TV. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel kostenlos über die ZDF-Mediathek streamen. Auch über MagentaTV kann die Partie live und in voller Länge angesehen werden. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Frankreich und Deutschland weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.