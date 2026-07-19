Menü Suche
Kommentar 3
Bundesliga

FC Bayern: Geduld gefragt bei Karl

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
Lennart Karl im Einsatz für das DFB-Team @Maxppp

Beim FC Bayern muss man noch einige Tage auf die endgültige Trainingsrückkehr von Lennart Karl (18) warten. Noch mehr als eine Woche wird es laut der ‚Bild‘ dauern, ehe der Youngster nach seinem Muskelbündelriss im Oberschenkel wieder mit dem Team auf dem Platz stehen kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kurz vor WM-Start hatte sich Karl die schwere Verletzung zugezogen. Vor rund zehn Tagen konnte der Dribbler mit dem Lauftraining beginnen, schnelle Richtungswechsel kommen aber offenbar noch zu früh.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Lennart Karl

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Lennart Karl Lennart Karl
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert