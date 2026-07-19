Bundesliga
FC Bayern: Geduld gefragt bei Karl
@Maxppp
Beim FC Bayern muss man noch einige Tage auf die endgültige Trainingsrückkehr von Lennart Karl (18) warten. Noch mehr als eine Woche wird es laut der ‚Bild‘ dauern, ehe der Youngster nach seinem Muskelbündelriss im Oberschenkel wieder mit dem Team auf dem Platz stehen kann.
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Kurz vor WM-Start hatte sich Karl die schwere Verletzung zugezogen. Vor rund zehn Tagen konnte der Dribbler mit dem Lauftraining beginnen, schnelle Richtungswechsel kommen aber offenbar noch zu früh.
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