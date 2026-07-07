Bayern schnappt sich Mega-Talent

Der FC Bayern hat offenbar den Zuschlag bei Matous Srb erhalten. ‚infotbal.cz‘ berichtet, dass der 16-jährige Mittelfeldspieler von Slavia Prag vor dem Wechsel in die Jugendabteilung der Münchner steht. Um das Toptalent aus Tschechien nach Deutschland zu lotsen, soll der Rekordmeister dazu bereit sein, eine beachtliche Ablöse zu zahlen.

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Eine Million Euro soll sofort fließen. Hinzu kommen hohe Boni sowie eine prozentuale Beteiligung bei einem Weiterverkauf in der Zukunft. Eine Vertragsverlängerung hatte Srb dem Bericht zufolge ausgeschlagen, mit dem Angebot der Bayern konnte Slavia nicht mithalten.