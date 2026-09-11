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Offiziell Premier League

Vorvertrag: Arsenal holt Bartishvili

von Lukas Hörster
Mikel Arteta freut sich diebisch @Maxppp

Der FC Arsenal hat ein vielversprechendes Offensivtalent verpflichtet. Wie der englische Meister mitteilt, hat Andria Bartishvili einen Vorvertrag unterschrieben. Der 17-Jährige soll im Sommer 2027 zu den Gunners stoßen.

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Der georgische Erstligist Iberia 1999 Tiflis kassiert dem Vernehmen nach 4,5 Millionen Euro für den U21-Nationalspieler. Bei Arsenal erhält Bartishvili einen Fünfjahresvertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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