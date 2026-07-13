58 Millionen: United holt Santos

Auf der Suche nach einem Nachfolger von Casemiro (34) ist Manchester United fündig geworden. Landsmann Andrey Santos verlässt den FC Chelsea nach dreieinhalb Jahren und schließt sich den Red Devils an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dreams do come true.@04Andrey is proof of that 🔏 pic.twitter.com/2ZiSP7y9ai — Manchester United (@ManUtd) July 13, 2026

Für den 22-Jährigen muss United tief in die Tasche greifen. Dem Vernehmen nach werden 56 Millionen Euro plus zwei Millionen an Boni fällig. Zudem erhalten die Blues eine zehnprozentige Weiterverkaufsbeteiligung. In Manchester unterschreibt Santos einen bis 2031 datierten Vertrag mit der Option auf eine einjährige Verlängerung.

„Alles an Manchester United ist etwas Besonderes; es ist ein unglaubliches Gefühl, zu einem Verein zu wechseln, für den einige meiner größten Idole gespielt haben. Als Mittelfeldspieler freue ich mich riesig über die Gelegenheit, von Michael Carrick zu lernen – er ist der perfekte Trainer, um mir zu helfen, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen und meine Träume zu verwirklichen“, sagt Santos über seinen Wechsel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Leihen zu Nottingham Forest und Racing Straßburg erlebte der zentrale Mittelfeldspieler, der sowohl auf der Sechs als auch auf der Acht spielen kann, in der vergangenen Spielzeit seine erste ganze Saison bei den Nordlondonern. In der Premier League kam er dabei auf 27 Einsätze und spielte sich zurück in den Kreis der brasilianischen Nationalmannschaft. Den WM-Zug verpasste Santos aber knapp.