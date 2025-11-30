Winter-Wechsel: Tolisso mit klarer Ansage

Corentin Tolisso wird Olympique Lyon im Januar nicht verlassen. Auf die Frage nach der französischen Nationalmannschaft und einer Teilnahme an der WM 2026 äußerte sich der Mittelfeldspieler auf der PK am gestrigen Samstag deutlich: „Ich habe das noch gar nicht in Erwägung gezogen. Auch wenn viele behaupten, der Nationaltrainer möge Lyon nicht, glaube ich das nicht unbedingt. Lyon zu verlassen, kommt nicht in Frage, schon gar nicht im Januar“

Damit bremst er vorerst sämtliche Spekulationen rund um einen Wintertransfer. In Lyon hat sich der Franzose seit Saisonbeginn zu einer festen Stütze entwickelt und trägt aufgrund konstanter und starker Leistungen die Kapitänsbinde. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft bei OL noch bis 2027.