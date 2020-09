Einigung: Bakayoko vor Milan-Rückkehr

Tiemoué Bakayoko steht vor einer Rückkehr zum AC Mailand. Dem italienischen Transferinsider Gianluca Di Marzio zufolge haben die Lombarden eine Einigung mit dem FC Chelsea erzielt. Demnach wird der Mittelfeldspieler für drei Millionen Euro ausgeliehen, ehe er 2021 für 30 Millionen Euro festverpflichtet werden kann.

Schon in der Saison 2018/19 war Bakayoko an Milan verliehen, damals absolvierte der 26-jährige Franzose 42 Pflichtspiele und hinterließ ganz offenbar bleibenden Eindruck. In der vergangenen Saison war der Sechser leihweise für die AS Monaco aktiv, bei der er einst den großen Durchbruch geschafft hatte.