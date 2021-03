Reals guter Schluck Richtung CL-Titel | Haaland wird zu Chelseas Mission

Real: Hunger auf Titel

Real Madrid steht trotz einer bisher durchwachsenen Saison im Viertelfinale der Champions League. Die ‚Marca‘ freut sich aufgrund des 3:1-Erfolgs gegen Atalanta Bergamo am gestrigen Abend und lobt den „Hunger auf Titel“ bei den Königlichen. Auch die ‚as‘ ist positiv gestimmt und referiert über den Torjubel von Lucas Vázquez und Sergio Ramos, die im Anschluss an das 2:0 das Nippen aus einer Espresso-Tasse simulierten: „Ein guter Schluck für die Champions.“ Der französische ‚Le Parisien‘ würdigt derweil Karim Benzema, der am gestrigen Abend sein 70. Tor in der Champions League erzielte.

Chelsea: Mission Haaland

Thomas Tuchel hat aus dem FC Chelsea innerhalb kürzester Zeit eine Spitzenmannschaft geformt. Lediglich in der Offensive hapert es bei den defensivstarken Blues. Deshalb soll nach wie vor Erling Haaland von Borussia Dortmund das große Transferziel sein. Laut einem Bericht des ‚Daily Mirror‘ hat Klub-Eigentümer Roman Abramovich die Verpflichtung des norwegischen Torjägers zu seiner „persönlichen Mission“ gemacht. Der ‚Daily Express‘ spekuliert derweil, dass Chelsea gar die Liga-Konkurrenz um Manchester United und City ausgestochen haben könnte. Derzeit denkt jedoch keiner der BVB-Verantwortlichen daran, Haaland im Sommer abzugeben.

Messi bricht Rekorde

Lionel Messi bricht trotz seines fortgeschrittenen Fußballer-Alters weiterhin Rekorde. Mit der Partie am Montag gegen Liga-Schlusslicht SD Huesca (4:1) zog der 33-Jährige mit Vereinsikone Xavi Hérnandez gleich und hat nun 767 Partien für den FC Barcelona absolviert. Die ‚Mundo Deportivo‘ fasst trefflich zusammen: „Messi der Rekorde.“ Die Liste der Bestleistungen ist lang: La Pulga hat die meisten Minuten absolviert, die meisten Treffer erzielt und die meisten Titel mit Barça gewonnen – von den individuellen Auszeichnungen mal abgesehen. Für die ‚Sport‘ ist Messi schlichtweg eine „Legende.“