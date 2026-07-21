FIFA-Verfahren gegen Argentinien

Für Argentinien könnte das verlorene WM-Endspiel gegen Spanien (0:1) ein Nachspiel haben. Wie aus einer FIFA-Meldung hervorgeht, aus der unter anderem ‚Sky Sports‘ zitiert, hat das Disziplinarkomitee eine Untersuchung angestoßen.

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Grund sind die Handgemenge nach Abpfiff, die vor allem durch Leandro Paredes ausgelöst wurden. Unter anderem packte er Eric Garcia am Hals und schubste ihn zu Boden. Danach schnappte er sich Gavi und sah nachträglich die Rote Karte. Aber auch die Fehverhalten von Nahuel Molina und Co-Trainer Roberto Ayala sollen genauer untersucht werden.