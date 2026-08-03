SC Freiburg: Anfrage für Irié

Beim SC Freiburg ist offenbar eine Anfrage aus der Türkei eingegangen. Ertan Süzgün berichtet, dass sich Besiktas im Breisgau nach Cyriaque Irié erkundigt hat. Die Türken würden dem TV-Reporter zufolge den 21-jährigen Rechtsaußen gerne mit Kaufoption ausleihen.

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Nach aktuellem Stand will der Bundesligist den neunfachen Nationalspieler von Burkina Faso aber nicht in der von Besiktas gewünschten Konstellation abgeben. Sollte Freiburg Irié ziehen lassen dann nur per direktem Transfer. Deshalb ruhen die Gespräche aktuell, heißt es weiter.