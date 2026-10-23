Beim 1. FC Köln hat man sich deutlich mehr von Leihspieler Mikey Moore (19) versprochen, als dieser bisher gezeigt hat. Das betont Sportgeschäftsführer Thomas Kessler gegenüber der ‚Bild‘: „Für Mikey muss es jetzt darum gehen, sich bei uns sportlich weiterzuentwickeln und sich so zu präsentieren, dass er im kommenden Jahr bei Tottenham eine wichtige Rolle spielen kann.“ Eine Kaufoption konnte sich der Bundesligist für den Offensivspieler nicht sichern.

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Moore ließ in der laufenden Saison bereits mehrfach sein großes Potenzial durchblicken. Doch bisher gelang dem technisch versierten Rechtsfuß lediglich eine Torvorlage, auf seinen ersten Treffer im FC-Trikot wartet der Youngster noch immer. Das soll sich bald ändern, wenn es nach Coach René Wagner geht: „Er wartet sehnsüchtig auf diesen einen Moment, wenn es da mal knallt.“ Die nächste Bewährungschance gibt es am Samstag (15:30 Uhr) gegen Schalke 04. Gegen die Knappen wird Moore laut der Boulevardzeitung wohl wieder als Spielmacher auflaufen.