Verletzungspech verhinderte den Transfer von Givairo Read von Feyenoord Rotterdam zum FC Bayern. Das bekräftigt der ehemalige Sportdirektor der Niederländer, Dennis te Kloese, gegenüber dem ‚Telegraaf‘: „Vor der Winterpause im letzten Jahr habe ich aktiv an einem Wechsel von Read zum FC Bayern München gearbeitet. Zu diesem Zeitpunkt stiegen auch mehrere andere Vereine in die Verhandlungen ein. Ihre Angebote lagen alle bei rund 25 Millionen Euro, einige gingen sogar noch etwas darüber hinaus […] Doch dann zog sich Givairo zwei Verletzungen zu. Das hat dem Deal letztendlich ein Ende gesetzt.“

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Derzeit scheint das Interesse der Münchner an dem 20-Jährigen abgekühlt zu sein. Stattdessen bemüht sich Nottingham Forest intensiv um den Rechtsverteidiger. Eine neue Offerte der Tricky Trees soll dem Vernehmen nach bei 20 Millionen Euro liegen, Read soll bereits den Daumen gehoben haben.