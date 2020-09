Chelsea: Wird Barkley verliehen?

Premier League-Klub Aston Villa ist an einer Verpflichtung von Mittelfeldfeldspieler Ross Barkley vom FC Chelsea interessiert. Wie die ‚Telegraph‘ vermeldet, ziehen die Villans eine Leihe des 26-Jährigen in Erwägung. Die Chancen auf regelmäßige Startelfeinsätze bei den Blues dürften nach der Verpflichtung von Kai Havertz für den englischen Nationalspieler, der in der vergangenen Saison noch zum Stammpersonal gehörte, gesunken sein. In den ersten beiden Premier League-Partien kam Barkley jeweils nur zu Kurzeinsätzen.

Zudem soll der Tabellen-17. der zurückliegenden Spielzeit mit Ruben Loftus-Cheek noch an einem anderen Chelsea-Akteur Interesse zeigen. Die Premier League-Statuten schreiben jedoch vor, dass zwischen zwei Klubs nur ein Spieler gleichzeitig auf Leihbasis wechseln darf. Loftus-Cheek wäre für Aston Villa also nur eine Option, wenn Barkley nicht kommt.