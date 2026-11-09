Zwischenzeitlich war Jonathan Tah beim FC Bayern in den vergangenen Wochen auf die Bank rotiert. Insgesamt ist der 30-Jährige aber einer der Schlüsselspieler in der Abwehr der Münchner, ein Abgang ist deshalb eigentlich kein Thema.

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Jetzt gab es aber eine spannende Anfrage für den deutschen Nationalspieler. ‚Sky‘ berichtet, dass sich der FC Barcelona konkret nach der Verfügbarkeit des Innenverteidigers für den Januar erkundigt hat. Die Bayern seien allerdings nicht verkaufsbereit, zudem hege Tah auch keinerlei Wechselabsichten.

Das Interesse der Katalanen, die händeringend nach einem neuen Innenverteidiger suchen, ist nicht neu. Vor seinem Wechsel von Bayer Leverkusen an die Säbener Straße 2025 hatten die Blaugrana intensiv um Tah gebuhlt. Damals ging Barcelona leer aus, das blüht Hansi Flick & Co. jetzt auch im Winter.