Zwei spannende Eintracht-Deals auf der Zielgeraden

Eintracht Frankfurt nähert sich hinsichtlich einer Verpflichtung von Noel Aseko (20) offenbar immer weiter an. Laut der ‚Bild‘ laufen die Verhandlungen mit dem FC Bayern auf Hochtouren. „Beide Seiten liegen nicht mehr weit auseinander“, so das Boulevardblatt.

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Der deutsche Rekordmeister beharrt auf seiner Forderung von zwölf Millionen Euro. Die von der Eintracht in Aussicht gestellte Summe siedelt sich dem Bericht zufolge noch etwas darunter an. Bei der SGE liegt Aseko bereits ein unterschriftsreifer Vierjahresvertrag samt Option auf ein weiteres Jahr vor.

Der Youngster selbst habe noch keine finale Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Neben Frankfurt ist auch die AS Rom am flexiblen Mittelfeldmann interessiert, dessen Vertrag in München bis 2028 befristet ist.

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Auch Ben Farhat soll kommen

Seit längerer Zeit arbeitet Sportvorstand Markus Krösche an einem Transfer von Louey Ben Farhat (19). Mit dem Offensivspieler sind sich die Hessen bereits einig, die Verhandlungen mit dem Karlsruher SC gestalten sich jedoch kompliziert. Der Zweitligist fordert laut der ‚Bild‘ zehn bis zwölf Millionen Euro für das Offensivjuwel.

Das Einstiegsangebot von sechs Millionen Euro habe die SGE bereits erhöht, der ‚kicker‘ spekulierte zuletzt über eine Offerte um die neun Millionen Euro. Ein mögliches Szenario sei es, dass die Ablöse noch durch eine Weiterverkaufsbeteiligung gedrückt wird.

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Sechser-Suche

Zudem suchen die Verantwortlichen nach einem neuen Sechser. Die ‚Bild‘ berichtet, dass es Überlegungen um Edson Álvarez (28) von West Ham United gibt, den auch der 1. FC Köln auf dem Zettel hat. Dem Boulevardblatt zufolge haben „Krösche und Co. aktuell allerdings einen anderen konkreten Kandidaten im Kopf“.