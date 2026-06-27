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Offiziell 2. Bundesliga

Kiel macht Doppelschlag perfekt

von Julian Jasch
1 min.
Tim Walter schaut sich im Stadion um @Maxppp

Tim Walter darf sich innerhalb kürzester Zeit über den zweiten japanischen Neuzugang freuen. Nach Rechtsverteidiger Hiroki Sekine (23) schließt sich auch Sechser Taisei Abe (22) den Störchen an. Der 1,75-Linksfuß wird samt Kaufoption von V-Varen Nagasaki ausgeliehen.

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„Taisei ist ein dynamischer und spielstarker Verbindungsspieler für unser zentrales Mittelfeld, der in Luzern bereits gezeigt hat, welchen enormen Wert er für eine Mannschaft haben kann“, gibt Sportchef Olaf Rebbe zu Prokoll, „seine Mentalität und hohe Laufbereitschaft gepaart mit Spielfreude zeichnen ihn aus.“ Abe hatte die abgelaufene Spielzeit schon auf Leihbasis beim FC Luzern verbracht (38 Einsätze).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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