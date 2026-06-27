Kiel macht Doppelschlag perfekt

Tim Walter darf sich innerhalb kürzester Zeit über den zweiten japanischen Neuzugang freuen. Nach Rechtsverteidiger Hiroki Sekine (23) schließt sich auch Sechser Taisei Abe (22) den Störchen an. Der 1,75-Linksfuß wird samt Kaufoption von V-Varen Nagasaki ausgeliehen.

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Moin, Taisei Abe! 👋



Der japanische Mittelfeldspieler wechselt für die kommende Saison auf Leihbasis von V-Varen Nagasaki zu unseren Störchen. Dabei sichert sich Holstein Kiel eine Kaufoption für den 22-jährigen. 🇯🇵



Schön, dass du an Board bist, Taisei! 🙌

_#KielAhoi pic.twitter.com/0GvDAkFZrP — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) June 27, 2026

„Taisei ist ein dynamischer und spielstarker Verbindungsspieler für unser zentrales Mittelfeld, der in Luzern bereits gezeigt hat, welchen enormen Wert er für eine Mannschaft haben kann“, gibt Sportchef Olaf Rebbe zu Prokoll, „seine Mentalität und hohe Laufbereitschaft gepaart mit Spielfreude zeichnen ihn aus.“ Abe hatte die abgelaufene Spielzeit schon auf Leihbasis beim FC Luzern verbracht (38 Einsätze).