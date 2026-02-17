Zwei weitere Klubs jagen De Zerbi

Nach seinem Aus bei Olympique Marseille wird Roberto De Zerbi weiter heftig umworben. Wie ‚La Repubblica‘ berichtet, beschäftigt sich der AC Florenz intensiv mit dem italienischen Trainer. Erste Sondierungsgespräche laufen bereits, eine theoretische Anstellung hänge allerdings vom Klassenerhalt des Vereins ab. Ein möglicher Plan sehe vor, dass De Zerbi den Klub ab Sommer übernimmt, um „eine taktisch erkennbare Mannschaft aufzubauen, die in der Lage ist, einen klaren Stil durchzusetzen“. Die Fiorentina befindet sich nach 25 Spieltagen auf dem ersten Abstiegsplatz in der Serie A und hat drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Laut ‚La Repubblica‘ denkt auch die SSC Neapel über De Zerbi nach, da die Zukunft des aktuellen Trainers Antonio Conte derzeit noch ungewiss ist. Aktuell würden beim amtierenden Meister jedoch mehrere Profile geprüft. De Zerbi gilt auch nach wie vor als einer der heißesten Kandidaten bei Tottenham Hotspur. Dort hat nach der Entlassung von Thomas Frank zunächst Igor Tudor als Interimslösung übernommen. Im Sommer möchten sich die Londoner neu aufstellen, eine Weiterbeschäftigung des Kroaten scheint ausgeschlossen.