Silva kehrt aus dem Ruhestand zurück

David Silva hat noch nicht genug vom Profifußball. Der 40-jährige Spanier kehrt überraschend aus dem Ruhestand zurück und schnürt künftig die Schuhe für den Sha Tin FC in Hongkongs erster Liga. Der Mittelfeldspieler wird Mitte Oktober nach absolviertem Medizincheck bei seinem neuen Klub erwartet.

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Silva hatte seine aktive Karriere ursprünglich im Sommer 2023 beendet. Seine erfolgreichste Zeit erlebte der Welt- und Europameister bei Manchester City. Sein neuer Klub Sha Tin FC belegt als Aufsteiger nach vier Spieltagen mit drei Punkten aktuell einen Platz außerhalb der Abstiegsränge.