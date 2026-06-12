Eine stabile Entwicklung von Kennet Eichhorn bei Bayer Leverkusen liegt auch Hertha BSC am Herzen. Nach Informationen der ‚Bild‘ sicherte sich die Alte Dame beim Verkauf an die Rheinländer eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent, die an die festgeschriebene Ablösesumme von acht bis neun Millionen Euro gekoppelt ist.

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Da Leverkusen Eichhorn über besagten Passus verpflichtete, kassieren die Berliner bei einem Weiterverkauf wieder mit. Sollte der 16-Jährige eine steile Karriere hinlegen und Bayer in Zukunft für eine hohe Summe verlassen, würde dementsprechend auch bei der Hertha die Kasse klingeln.