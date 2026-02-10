Kommt Jones in die Bundesliga?

Nach dem Abgang von Trent Alexander-Arnold (27) im vergangenen Sommer ist Curtis Jones der dienstälteste Profi beim FC Liverpool. Sein ganzes Leben hat der 25-Jährige an der Anfield Road verbracht, ist dort zum englischen Nationalspieler gereift. Im kommenden Sommer könnte der Achter jedoch ein neues Abenteuer suchen.

Das zumindest berichtet das Portal ‚Teamtalk‘. Inter Mailand baggerte bereits im Winter am Engländer hat und diesen damit zum Nachdenken gebracht, da die Reds einem Abgang nicht abgeneigt waren. Unter Arne Slot ist Jones nicht immer gesetzt und rotiert zwischen Startelf und Ersatzbank. Die Vertragsgespräche laufen schleppend, im kommenden Sommer könnten die Reds ein letztes Mal eine ordentliche Ablöse kassieren, 2027 wäre Jones ablösefrei.

BVB & RB auf der Suche

Nicht nur die Nerazzurri wissen um die Situation des Mittelfeldspielers. Auch zahlreiche Klubs aus England, etwa Tottenham Hotspur, Newcastle United, Crystal Palace und Nottingham Forest sind interessiert, Atalanta Bergamo hat ebenfalls die Fühler nach dem Rechtsfuß ausgestreckt.

Und auch die Bundesliga versetzt Jones in Aufruhr. Laut ‚Teamtalk‘ sollen Borussia Dortmund und RB Leipzig ein Auge auf den Champions League-Sieger von 2019 geworfen haben. Beim BVB ist etwa Salih Özcan (28) auf dem Sprung, Felix Nmecha (25) träumt von der Premier League. Bei RB steht der Abgang von Xaver Schlager (28) fest, auch hier herrscht im Mittelfeld Bedarf.