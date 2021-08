16-Millionen-Angebot: Gleitet Cornet der Hertha durch die Finger?

Maxwel Cornet könnte in Kürze vom Markt sein. Nach FT-Infos bietet der FC Burnley 16 Millionen Euro für den Außenbahnspieler und erfüllt damit die Preisvorstellungen von Olympique Lyon.

Hertha BSC wird in dieser Personalie also voraussichtlich in die Röhre schauen. Als Alternative haben die Berliner aber bereits Linton Maina von Hannover 96 ins Visier genommen.