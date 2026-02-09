Wolfsburg: Christiansen im Sommer weg?

Peter Christiansen soll nach Möglichkeit bis zum Sommer sein Amt als Geschäftsführer Sport des VfL Wolfsburg ausführen. Das ist dem ‚kicker‘ zufolge das Ziel des Aufsichtsrats, um keine weitere Unruhe aufkommen zu lassen. Im Anschluss an die Saison, mutmaßt das Fachmagazin, sei Christiansen kaum noch tragbar. Zu schlecht falle die Bilanz der Wölfe unter seiner Leitung aus.

Der 51-jährige Däne hatte zur Saison 2024/25 beim VfL übernommen. Derzeit steht Wolfsburg auf Platz 15, holte nur vier Punkte aus den vergangenen sieben Spielen. Im Laufe der Saison mussten bereits Trainer Paul Simonis und Sportdirektor Sebastian Schindzielorz ihre Sachen packen. Der aktuelle Coach Daniel Bauer genießt noch die Rückendeckung des Vereins.