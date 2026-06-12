Neuer Klub: Lewandowski schon auf dem Weg

Lässt Robert Lewandowski (37) seine Karriere in der MLS ausklingen? Dem Portal ‚meczyki.pl‘ zufolge befindet sich der Mittelstürmer aktuell zumindest gemeinsam mit seinem Agenten Pini Zahavi auf dem Weg in die USA, um konkrete Verhandlungen mit Chicago Fire zu führen.

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Der MLS-Klub hat es seit geraumer Zeit auf den 167-fachen polnischen Nationalspieler abgesehen, nun wolle man den Deal schnellstmöglich eintüten. Laut Fabrizio Romano geht es um einen Zwei- oder Dreijahresvertrag.

Nun obliegt es Lewandowski selbst, eine finale Entscheidung zu treffen. Vor Ort wolle sich der Goalgetter, der aufgrund seines auslaufenden Vertrags beim FC Barcelona ablösefrei wechseln kann, ein genaues Bild von den Gegebenheiten machen.

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Zuletzt wurden auch der AC Mailand, Juventus Turin, Atlético Madrid, Fenerbahce und Vereine aus der saudischen Pro League mit dem Ex-Bayern-Stürmer in Verbindung gebracht. Lewandowski wird sich also ganz genau überlegen, wo er seine Karriere fortführen möchte.