Mini-Ablöse: Leipzig verkauft Gulacsi

Der Transfer von Peter Gulacsi (36) zum FC Villarreal ist wohl nur noch eine Frage der Zeit. Der Keeper reist nicht mit ins Trainingslager der Sachsen, da er für „Gespräche mit einem anderen Verein“ freigestellt ist.

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Die Verhandlungen zwischen den Klubs befinden sich auf der Zielgeraden. Der Bundesligist erhoffe sich für den langjährigen Stammtorwart eine niedrige siebenstellige Summe. Als Gulacsis Nachfolger hat der Champions League-Teilnehmer den vereinslosen Orjan Nyland (35) auserkoren.

Update (17:32 Uhr): Laut Fabrizio Romano ist der Gulacsi-Deal in trockenen Tüchern. RB werde mit einer Summe von zwei Millionen Euro entschädigt.