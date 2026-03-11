Eberl bestätigt Davies-Verletzung

Alphonso Davies wird dem FC Bayern München offenbar erneut eine Weile fehlen. „Bei Phonzy Davies ist es leider wieder etwas Muskuläres“, bestätigte Sportvorstand Max Eberl im Anschluss an die Partie. Der 25-jährige Linksverteidiger wurde beim gestrigen 6:1-Sieg im Champions League-Achtelfinale gegen Atalanta Bergamo zur Pause eingewechselt, musste den Platz aber bereits wieder in der 70. Minute unter Tränen verlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sorgen macht sich Eberl auch um Keeper Jonas Urbig, der in der Nachspielzeit mit Atalantas Nikola Krstovic zusammengeprallt war: „Bei Jonas Urbig weiß ich es nicht genau, er war eben etwas benebelt, hatte Kopfschmerzen.“ Dem Vernehmen nach soll sich der 22-Jährige eine Gehirnerschütterung zugezogen haben. Bei Mittelfeldspieler Jamal Musiala (23) kann der Funktionär vorsichtige Entwarnung geben: „Bei Jamal Musiala ist es am wenigsten schlimm, das war eher eine Vorsichtsmaßnahme.“