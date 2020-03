FC Bayern: Der Stand bei Sané & Havertz

120 Millionen Euro beträgt die Kaufoption des FC Bayern für Leihspieler Philippe Coutinho (27). Dass die Münchner diese ziehen, ist nach bisherigen Darbietungen des Brasilianers sehr unwahrscheinlich. Das eingesparte Geld könnte stattdessen in zwei andere Offensivspieler fließen: Leroy Sané (24) und Kai Havertz (20). In der Sendung ‚Transfer-Update‘ am Montagabend gab ‚Sky‘ zu beiden Spielern den aktuellen Stand an.

Leroy Sané

Zuletzt war in England zu lesen, dass sich Manchester City doch noch Hoffnung auf eine Vertragsverlängerung mit dem Flügelstürmer machen darf. Laut ‚Sky‘ sieht Sanés Plan aber nach wie vor vor, die Skyblues zu verlassen. Der deutsche Nationalspieler strebe nach einer Star-Rolle und einem hochdotierten Vertrag. City plane jedoch aktuell kein verbessertes Angebot zur Verlängerung über 2021 hinaus. Entsprechend erachte Sané die Bayern derzeit als beste Option für seine Zukunft.

Die Bayern, die den Linksfuß schon im vergangenen Sommer haben wollten, spielen den Worten von ‚Sky‘-Reporter Marc Behrenbeck zufolge jedoch auf Zeit. Demnach hege man zum einen Bedenken, weil Sané sich gerade erst von seinem Kreuzbandanriss erholt hat. 80-Millionen-Einkauf Lucas Hernández (24) dient dabei als mahnendes Beispiel. Auch der Franzose kam mit lädiertem Knie nach München und fand aufgrund weiterer Verletzungen seitdem nicht zu seiner Form. Zum anderen hoffe man beim FCB, dass mit dem Faktor Zeit der Preis für Sané fällt.

Kai Havertz

„Im Sommer gab es schon Interesse, aber wir haben ihm erklärt, dass es ihm guttut, wenn er noch ein Jahr bei uns bleibt. Und das war auch eine richtige Entscheidung“, sagte Bayer Leverkusens Sportchef Rudi Völler vergangenen Monat über Havertz, der zuletzt seine Topform wiederfand. Dem Vernehmen nach darf Havertz im Sommer gehen – sofern die Ablöse passt. Bayer 04 will laut ‚Sport Bild‘ 130 Millionen Euro sehen, den Bayern schweben dagegen wohl nur 70 Millionen vor. Eine große Hürde.

Behrenbeck zufolge will Havertz im Sommer „auf alle Fälle wechseln“, und würde dabei „schon gerne zum FC Bayern“. Dort hat er mit Hansi Flick einen Fan – ob der Trainer in der kommenden Saison noch im Amt ist, ist aber nicht final geklärt. Bei den übrigen Entscheidungsträgern wie Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic herrschen laut ‚Sky‘ noch Zweifel, ob Havertz tatsächlich ein „Must-Have-Transfer“ ist.