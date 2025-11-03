Muslic spricht über El-Faouzi-Interesse

Miron Muslic blickt gelassen auf die Wechselgerüchte rund um Senkrechtstarter Soufiane El-Faouzi (23). „Das stört mich überhaupt nicht. Es ist doch positiv, wenn über Schalke-Spieler berichtet wird. Dann weiß ich, dass die Jungs performen und gute Leistung bringen. Wir sind froh, dass wir Spieler haben, die Woche für Woche konstant Leistung bringen und Interesse wecken von anderen Ligen, anderen Mannschaften“, zitiert die ‚WAZ‘ den Coach des FC Schalke 04.

Mittelfeldmotor El-Faouzi, erst im Sommer für 200.000 Euro von Drittligist Alemannia Aachen gekommen, hat sich bereits nach wenigen Zweitligaspielen in den Fokus anderer Klubs gespielt. „Im Moment gibt es tatsächlich viele Anfragen von Vereinen, die an Soufiane interessiert sind“, hatte Berater Tim Jerat zuletzt bestätigt. Selbst Erzrivale Borussia Dortmund soll zu jenen Bewunderern zählen. Muslic sagt über El-Faouzi: „Ich bin im täglichen Austausch mit ihm. Genauso stabil wie er im Spiel auftritt, so stabil ist er im Kopf und in seinem Umfeld.“