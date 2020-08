Veerman zurück in die Heimat

Henk Veerman verabschiedet sich nach zwei Jahren vom FC St. Pauli. Wie der Kiezklub mitteilt, kehrt der 29-jährige Mittelstürmer auf eigenen Wunsch in die Eredivisie zum SC Heerenveen zurück. „Wir bedauern seine Entscheidung sehr, respektieren aber natürlich seinen ausdrücklichen Wunsch, wieder mit seiner Familie in die Heimat ziehen zu können“, so Sportchef Andreas Bornemann über Veermans Entscheidung.

In seiner Zeit in Hamburg erzielte der hochaufgeschossene Torjäger (2,01 Meter) ordentliche 17 Tore in 39 Pflichtspielen. Allein in der vergangenen Spielzeit knipste er elfmal in 22 Zweitliga-Spielen. In Veermans Fußstapfen tritt Daniel-Kofi Kyereh, den Pauli vom SV Wehen Wiesbaden verpflichtet hat.