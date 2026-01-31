Menü Suche
Bayern schickt Fernández nach Nürnberg

von Julian Jasch
1 min.
Javier Fernández hat den Ball fest im Blick @Maxppp

Der FC Bayern parkt Javier Fernández (19) beim 1. FC Nürnberg. Der Zweitligist gibt die Leihe des Mittelfeldspielers offiziell bekannt, gleichzeitig verlängert er an der Säbener Straße bis 2028. Im Frankenland soll der technisch versierte Spanier seine nächsten Entwicklungsschritte gehen.

1. FC Nürnberg
Der Club leiht Javier #Fernandez vom @FCBayern aus.

#fcn
„Javier ist ein spannendes Talent auf seiner Position. Er durfte nicht ohne Grund schon einige Male bei der ersten Mannschaft reinschnuppern und Spiele für die spanischen U-Nationalmannschaften bestreiten. Wir wollen ihm hier in Nürnberg die Chance geben, erstmals in der 2. Bundesliga sein Können unter Beweis zu stellen und freuen uns auf ihn“, freut sich FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou über den Deal.

Bundesliga
2. Bundesliga
FC Bayern
Nürnberg
Javier Fernández González

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
Javier Fernández González Javier Fernández González
