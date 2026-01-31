Bayern schickt Fernández nach Nürnberg

Der FC Bayern parkt Javier Fernández (19) beim 1. FC Nürnberg. Der Zweitligist gibt die Leihe des Mittelfeldspielers offiziell bekannt, gleichzeitig verlängert er an der Säbener Straße bis 2028. Im Frankenland soll der technisch versierte Spanier seine nächsten Entwicklungsschritte gehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Javier ist ein spannendes Talent auf seiner Position. Er durfte nicht ohne Grund schon einige Male bei der ersten Mannschaft reinschnuppern und Spiele für die spanischen U-Nationalmannschaften bestreiten. Wir wollen ihm hier in Nürnberg die Chance geben, erstmals in der 2. Bundesliga sein Können unter Beweis zu stellen und freuen uns auf ihn“, freut sich FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou über den Deal.