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VfB: Wichtige Darvich-Klausel enthüllt

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Noah Darvich im Einsatz für den VfB Stuttgart @Maxppp

Die Vereinbarung zwischen dem VfB Stuttgart und der SV Elversberg über das Gastspiel von Noah Darvich (19) beinhaltet ein entscheidendes Detail. Laut der ‚Bild‘ sinkt die Leihgebühr, je häufiger der Offensivakteur für den Bundesliga-Aufsteiger zum Einsatz kommt.

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Ein solcher Passus ist heutzutage üblich. Damit will der abgebende Verein sicherstellen, dass die Leihgabe die gewünschte Spielpraxis sammelt. In Stuttgart steht Darvich noch bis 2029 unter Vertrag, der vorübergehende Bundesliga-Wechsel dürfte zeitnah offiziell verkündet werden.

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