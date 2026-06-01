Verhandlungen mit Iraola starten

Der FC Liverpool will den Deal mit Andoni Iraola zeitnah dingfest machen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, werden demnächst formelle Gespräche zwischen den Reds und dem Trainer des AFC Bournemouth stattfinden. Iraolas Vertrag bei den Cherries läuft im Sommer aus, seinen Abschied hatte er schon vor einigen Monaten verkündet.

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Lange galt Bayer Leverkusen als Favorit für den Zuschlag. Nach der Entlassung von Arne Slot sind die Reds inzwischen aber in der Pole Position und stehen vor der Verpflichtung des 43-Jährigen. Bei der Werkself soll hingegen ein noch nicht medial gehandelter Kandidat favorisiert werden.