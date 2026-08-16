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Bundesliga

Protest: Der BVB-Stand bei Konstantelias

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Giannis Konstantelias für PAOK im Einsatz @Maxppp

Wie schon im vergangenen Jahr versuchen Ultras von PAOK Saloniki, einen Abgang von Giannis Konstantelias (23) kurzfristig zu verhindern. Die ‚Bild‘ berichtet von einem Fan-Aufstand in Griechenland, mit dem Ziel, den bevorstehenden BVB-Wechsel platzen zu lassen. Der Spielmacher hält sich aber bereits in Dortmund auf und absolviert aktuell den Medizincheck. Laut der ‚Bild‘ sehen die Schwarz-Gelben den Deal nicht in Gefahr.

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Zur Erinnerung: 2025 hatte Konstantelias ebenfalls ganz dicht vor einem Wechsel in die Bundesliga zum VfB Stuttgart gestanden, die PAOK-Anhänger konnten den Transfer auf den letzten Drücker aber verhindern. Nun scheinen die Ultras mit dem Protest keinen Erfolg zu haben, dafür fließen 30 Millionen Euro Ablöse aus Dortmund nach Thessaloniki.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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