Eintracht: Gute Nachrichten von Santos

Bei Eintracht Frankfurt kann sich Kauã Santos berechtigte Hoffnung auf ein Comeback noch in dieser Saison machen. Wie ‚Absolut Fussball‘ berichtet, hat ein neuerliches MRT „gute Resultate“ beim Torhüter gezeigt. Noch sei unklar, ob er rechtzeitig in dieser Spielzeit noch einmal zwischen die Pfosten zurückkehren kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 22-Jährige hatte sich Anfang März eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen und fällt seitdem aus. Die Eintracht selbst sprach von mehreren Wochen Ausfallzeit. Ein weiterer Rückschlag in einer auch sportlich komplizierten Saison für den Brasilianer, der bei der SGE die Vorbereitung im Sommer mit einem Kreuzbandriss verpasst hatte.