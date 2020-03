Preetz spottet über Klinsis Transfer-Aktivitäten

Michael Preetz lässt kein gutes Haar an der Rolle von Jürgen Klinsmanns bei den Wintertransfers von Hertha BSC. So betrug der Anteil des Ex-Trainers an der Verpflichtung von Lucas Tousart (22, ausgeliehen an Olympique Lyon) ganze „fünf Minuten“, wie der Herthaner Sportvorstand im ‚Bild‘-Podcast ‚Phrasenmäher‘ bemerkt. Prozentual gesehen sei Klinsmanns Zutun „kaum messbar“.

Preetz zu den Bemühungen um Mario Götze (27, Borussia Dortmund) und Julian Draxler (26, Paris St. Germain): „Ich habe ihm gesagt: ‚Dann ruf' die Jungs doch mal an.‘ Nach meiner Kenntnis hat er es zumindest bei Mario Götze versucht, ich habe da aber keine Rückmeldung bekommen.“ Klinsmann soll Götze schlicht nicht ans Telefon bekommen haben, bei Draxler weiß Preetz bis heute nicht, „wie das ausgegangen ist“.