Medien: Bayern beobachtet Suzuki

Zion Suzuki bleibt offenbar ein Thema beim FC Bayern. Einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge beobachten die Münchner den 23-jährigen Torhüter von Serie A-Klub Parma Calcio nach wie vor – Gerüchte um Bayern und Suzuki ploppten erstmals vor eineinhalb Jahren auf. Für das kommende Transferfenster dürfte Suzuki aber noch kein konkreter Transferkandidat an der Säbener Straße sein. Erst kürzlich verlängerten schließlich Manuel Neuer (40) und Sven Ulreich (37) ihre Verträge, zudem ist Jonas Urbig (22) fest eingeplant.

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Neben den Bayern sollen auch die SSC Neapel, Galatasaray und Manchester United ein Auge auf Suzuki geworfen haben, der in Parma bis 2029 unter Vertrag steht. Seinen Marktwert könnte der 23-fache japanische Nationaltorhüter bei der Weltmeisterschaft im Sommer weiter steigern. In Gruppe F treffen die Asiaten auf die Niederlande, Tunesien und Schweden.