Hoeneß-Nachfolge: Vier Namen auf der VfB-Liste

Mit der Verpflichtung von Sebastian Hoeneß gelang dem VfB Stuttgart im Jahr 2023 ein echter Glücksgriff. Der 43-Jährige leistet im Schwabenland hervorragende Arbeit, die Begehrlichkeiten bei internationalen Topklubs weckt.

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In der Vergangenheit sollen sich bereits der FC Chelsea und Manchester United nach Hoeneß informiert haben. Zudem hieß es kürzlich, dass Real Madrid den deutschen Übungsleiter für den Sommer im Blick habe.

Vier Kandidaten

Dass sich der VfB daher auf einen möglichen Abgang – wann auch immer dieser kommen mag – vorbereitet, ist die logische Konsequenz. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat der Bundesligist vier mögliche Nachfolge-Kandidaten auf der Liste.

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Dem Boulevardblatt zufolge handelt es sich dabei um Tonda Eckert (FC Southampton), Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion), Vincent Wagner (SV Elversberg) und den vereinslosen Jacob Neestrup (zuletzt FC Kopenhagen). Kontakt habe es noch zu keinem der Kandidaten gegeben.

Schließlich plant der VfB für die kommende Saison fest mit Hoeneß. Auch der 43-Jährige, dessen Vertrag bis 2028 Gültigkeit besitzt und keine Ausstiegsklausel enthält, bekannte sich zuletzt zum DFB-Pokalsieger. Beim VfB hofft man, dass das Bekenntnis auch bestehen bleibt, sollte ein Spitzenklub das Werben intensivieren.