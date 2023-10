Hürzeler weicht brisanter Vertragsfrage aus

Fabian Hürzeler will nicht preisgeben, ob sein Vertrag eine Ausstiegsklausel für die Bundesliga beinhaltet. „Die Inhalte meines Vertrages, den ich vergangenen Winter unterschrieb, sind nichts, was wir öffentlich kommunizieren“, so der Erfolgstrainer des FC St. Pauli auf entsprechende Nachfrage der ‚Sport Bild‘.

Zumindest stellt der Trainer-Durchstarter fest: „St. Pauli hat mir die Chance gegeben, Cheftrainer zu werden, darum habe ich dem Verein sehr viel zu verdanken.“ Der Kiezklub werde deshalb immer sein „erster Ansprechpartner sein“. Aktuell rangieren Hürzeler und die Hamburger auf Rang eins der zweiten Bundesliga und zählen inzwischen zu den Aufstiegsfavoriten – eine echte Erfolgsgeschichte.