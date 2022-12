Bochum: Letsch fordert Winter-Verstärkungen

Trainer Thomas Letsch hat die Sportliche Führung des VfL Bochum in puncto Wintertransfers in die Pflicht genommen. Es dürfe im zentralen Mittelfeld seiner Mannschaft „nicht viel passieren“, wird der Bochumer Übungsleiter vom ‚VfL-Magazin‘ zitiert, „wenn alle fit sind, reicht das. Aber es wäre blauäugig, so in die Rückrunde zu gehen.“

Auch in der Innenverteidigung ist die Personaldecke beim VfL trotz der baldigen Rückkehr des zuletzt am Rücken verletzten Dominique Heintz (29) nicht übermäßig dick. „Grundsätzlich ist das eine Position, auf der wir uns umschauen, vielleicht auch einen etwas anderen Spielertyp suchen“, sagt Letsch.

