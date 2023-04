Die Details: Barças Angebot für Messi

Die Spieler des FC Barcelona sind schon voller Vorfreude auf Lionel Messi. Und auch Trainer Xavi hat sich angeblich bereits genau überlegt, wie er den Weltmeister in der nächsten Saison einbauen will.

Nun liegen auch die Zahlen auf dem Tisch. Barça will das Angebot für Lionel Messi nach Informationen der ‚Mundo Deportivo‘ in Kürze finalisieren. Sobald alles zu Papier gebracht wurde, soll die Offerte dann zunächst La Liga und anschließend Vater und Berater Jorge Messi präsentiert werden. In der Hoffnung, dass beide ihre Zustimmung geben.

Zittern vor Tebas

Die Zeitung ‚Sport‘ nennt die genauen Eckdaten: Messi soll ein Gehalt von 25 Millionen Euro brutto erhalten. Das wäre ein Viertel dessen, was er vor seinem Abschied 2021 in Barcelona kassierte. Der Argentinier würde damit gleichziehen mit Robert Lewandowski, der sich finanziell in ähnlichen Sphären bewegt. 13 Millionen Euro netto würden pro Jahr auf La Pulgas Konto wandern.

Unterschreiben soll der 35-Jährige für zwei Jahre – versehen mit einer Klausel. Diese besagt, dass Messi die Zusammenarbeit schon in einem Jahr freiwillig beenden kann. In Barcelona hofft man, dass sich der Deal trotz der erhöhten Ausgaben rechnen wird.

Messis Verpflichtung soll 25 bis 30 Prozent der Einnahmen der nächsten Saison ausmachen. Entscheidend wird sein, ob der spanische Verband mit Javier Tebas an der Spitze zu einer ähnlichen Kalkulation kommt. Und ob Messi für die Rückkehr ins Camp Nou auf sehr viel Geld verzichtet. Al Hilal lockt mit 220 Millionen Euro pro Jahr.