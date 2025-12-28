Menü Suche
Kommentar
Cruyff kehrt zu Ajax zurück

von Tobias Feldhoff
Jordi Cruyff ist der Sohn von Fußball-Legende Johan Cruyff @Maxppp

Nach mehr als 27 Jahren kehrt Jordi Cruyff zu Ajax Amsterdam zurück. Der Sohn von Oranje-Legende Johan Cruyff wird vorbehaltlich letzter Details Technischer Direktor beim niederländischen Rekordmeister. Antreten soll er die Stelle Anfang Februar.

Zuletzt war Cruyff, der 1988 aus der Ajax-Jugend in Barcelonas Jugendakademie La Masia wechselte, als strategischer Berater des indonesischen Verbands tätig. Bei Barça arbeitete er von 2022 bis 2023 als Sportdirektor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
