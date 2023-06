Fati will bei Barça bleiben

Ansu Fati hat bestätigt, dass er auch in der kommenden Saison für den FC Barcelona spielen will. „Ich habe einen Vertrag bei Barça und meine Intention ist es, mich dort weiter zu verbessern. Das ist meine Absicht. Ich habe einen Vertrag und ich bin glücklich“, erklärte der Offensivspieler nach dem gestrigen Triumph der spanischen Nationalmannschaft über Kroatien in der Nations League (5:4 n. E.) im TV-Interview bei ‚Teledeporte‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fati kam in Barcelona zuletzt nicht mehr in der erhofften Regelmäßigkeit zum Zug, oftmals beginnt er unter Trainer Xavi Spiele auf der Ersatzbank. Barça hätte offenbar nichts gegen einen Abschied der einst als Supertalent gefeierten Nummer zehn einzuwenden: Der Klub versuchte zuletzt, Fati in einen Tauschdeal um Rúben Neves (26) von den Wolverhampton Wanderers einzubinden. Der 20-Jährige lehnte das aber ab, als Konsequenz daraus wechselt der Portugiese nun wohl zu Al Hilal.

Lese-Tipp

Barça ausgestochen: Portugal-Star Neves findet neuen Klub