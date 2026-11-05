Die AS Rom möchte sich im Winter auf den Flügelpositionen verstärken und hat dabei Jamie Gittens (22) ins Visier genommen. Das berichtet die italienische Sportzeitung ‚Gazzetta dello Sport‘. Unter Xabi Alonso kommt der ehemalige BVB-Profi beim FC Chelsea bislang nicht zum Zug.

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Dem Bericht zufolge gab es bereits im vergangenen Sommer Kontakt zwischen den Römern und Gittens. Der FC Chelsea lehnte einen Wechsel zum italienischen Hauptstadtklub damals jedoch ab. In der kommenden Winter-Transferperiode könnte das Thema nun erneut Fahrt aufnehmen. Roma-Trainer Gian Piero Gasperini soll vom ehemaligen Dortmunder angetan sein.