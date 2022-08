Abnehmer für Kluivert gefunden

Justin Kluivert (23) steht unmittelbar vor dem Wechsel nach England. Die Transfermarkt-Experten Fabrizio Romano und Gianluca Di Marzio melden übereinstimmend, dass der niederländische Offensivmann in Kürze beim Premier League-Aufsteiger FC Fulham unterschreiben wird. Die Cottagers haben sich mit der AS Rom geeinigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es soll sich um eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht über 9,5 Millionen Euro handeln. Kluivert wurde zuletzt von Roma-Trainer José Mourinho aussortiert und hatte keine Perspektive mehr in der Ewigen Stadt. In der Saison 2020/21 war der Sohn von Stürmerlegende Patrick Kluivert leihweise für RB Leipzig am Ball, wurde aber nicht dauerhaft unter Vertrag genommen.