Teurer Chelsea-Umbruch: Ist diese Elf ein Meisterkandidat?

Den Sommertransfer von Hakim Ziyech (27) brachte der FC Chelsea schon im vergangenen Winter unter Dach und Fach. Anfang Juli holten die Blues per Ausstiegsklausel dann Timo Werner (24) von RB Leipzig an Bord und setzten ein weiteres Ausrufezeichen in der Offensive. Zuletzt schloss Chelsea dann noch die Baustelle hinten links mit Ben Chilwell (23), der für 50 Millionen Euro von Leicester City kam. Zum Nulltarif angelte man sich zudem den routinierten Thiago Silva (35) von Paris St. Germain.

Große Investitionen in einem Jahr, in dem viele andere Vereine die Füße stillhalten müssen, um ihre Spieler, die auf Gehalt verzichten, nicht zu verprellen. Doch Chelsea hat noch nicht genug. Coach Frank Lampard wünscht sich noch einen Torhüter, da er vom Spanier Kepa Arrizabalaga (25) nicht restlos überzeugt ist. Zuletzt soll Chelsea ein Angebot über 20 Millionen Euro für Edouard Mendy (28) von Stade Rennes abgegeben haben.

Lampard in der Pflicht

Und auch die Verpflichtung von Kai Havertz (21) steht noch aus. Allzu lange dürfte es aber nicht mehr dauern, bis der Offensivspieler von Bayer Leverkusen seine Unterschrift an der Stamford Bridge setzt. Die Ausgaben werden sich dann in Richtung von 250 Millionen Euro bewegen.

Als planlos kann man die Investitionen aber keineswegs bezeichnen. Mit Umsicht wurde die Offensive nachhaltig und langfristig verstärkt. Insbesondere mit Silva kommt darüber hinaus viel Erfahrung für die Defensive. Bleibt auch der von Inter Mailand umworbene N'Golo Kanté (29) an Bord, steht Lampard eine Mannschaft mit ungeheurem Potenzial zur Verfügung. Es ist am 42-Jährigen dann zu beweisen, dass er einen Titelkandidaten formen kann.

