Bericht: Carvalho-Transfer zu Liverpool durch

Die schon im Winter erzielte Einigung über einen Transfer von Fabio Carvalho zwischen dem FC Fulham und dem FC Liverpool bleibt offenbar bestehen. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die beiden englischen Klubs erneut auf einen Wechsel des 19-jährigen Portugiesen an die Anfield Road verständigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Obwohl Carvalhos Vertrag im Sommer ausläuft, überweist Liverpool dem Bericht zufolge umgerechnet knapp sechs Millionen Euro an Fulham. Zusätzlich soll der Deal mögliche Bonuszahlungen in Höhe von 3,2 Millionen Euro beinhalten sowie eine Weiterverkaufsklausel. An der Anfield Road winkt dem Offensivakteur ein Vertrag bis 2027.

Schon im Winter-Transferfenster sollte Carvalho zu den Reds wechseln. Da die Verträge am Deadline Day zu spät unterschrieben und bei der FA eingereicht wurden, scheiterte der Transfer auf der Zielgeraden. Da beide Klubs eine gute Beziehung zueinander pflegen, hält Liverpool nun offenbar Wort und bleibt bei den vereinbarten Modalitäten.