Menü Suche
Kommentar
Offiziell Super League

Saftiges Gehalt: Benítez findet neuen Klub

von Dominik Sandler - Quelle: pao.gr
1 min.
Rafa Benítez vor der Trainerbank @Maxppp

Der spanische Trainer Rafael Benítez hat nach eineinhalb Jahren ohne Klub bei einem neuen Verein unterschrieben. Panathinaikos teilt mit, dass der 65-Jährige unter Vertrag genommen wurde. Benítez unterschreibt dem Vernehmen nach bis 2027 und kassiert vier Millionen Euro pro Jahr, wird damit zum bestbezahlten Trainer im griechischen Fußball.

Unter der Anzeige geht's weiter
Panathinaikos F.C.
Panathinaikos welcomes Rafa Benítez as the club’s new head coach.
This is the start of a new era. ☘️

#PAOFC #Panathinaikos
Bei X ansehen

In seiner Karriere hat Benítez schon viel erlebt. Zwischen 2004 und 2010 hatte er den FC Liverpool trainiert, anschließend dann die Top-Klubs Inter Mailand, FC Chelsea, SSC Neapel und Real Madrid nacheinander übernommen. Bei seiner bislang letzten Station bei Celta Vigo war im März 2024 nach einem Dreivierteljahr Schluss. Jetzt folgt die neue Aufgabe in Griechenland.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Super League
Panathinaikos
Rafael Benítez

Weitere Infos

Super League Super League
Panathinaikos Logo Panathinaikos Athens
Rafael Benítez Rafael Benítez
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert