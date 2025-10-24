Saftiges Gehalt: Benítez findet neuen Klub

Der spanische Trainer Rafael Benítez hat nach eineinhalb Jahren ohne Klub bei einem neuen Verein unterschrieben. Panathinaikos teilt mit, dass der 65-Jährige unter Vertrag genommen wurde. Benítez unterschreibt dem Vernehmen nach bis 2027 und kassiert vier Millionen Euro pro Jahr, wird damit zum bestbezahlten Trainer im griechischen Fußball.

In seiner Karriere hat Benítez schon viel erlebt. Zwischen 2004 und 2010 hatte er den FC Liverpool trainiert, anschließend dann die Top-Klubs Inter Mailand, FC Chelsea, SSC Neapel und Real Madrid nacheinander übernommen. Bei seiner bislang letzten Station bei Celta Vigo war im März 2024 nach einem Dreivierteljahr Schluss. Jetzt folgt die neue Aufgabe in Griechenland.