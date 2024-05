Eintracht-Aus droht: Das muss sich Toppmöller vorwerfen lassen

Hält Eintracht Frankfurt an Cheftrainer Dino Toppmöller fest oder wird dem 43-Jährigen das Vertrauen entzogen? Noch lässt eine Entscheidung auf sich warten, auch eine Tendenz ist noch nicht erkennbar. Oder doch?

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwar räumte Markus Krösche ein, dass Toppmöller einen „schwierigen Job“ zu bewältigen und „kein einfaches Jahr“ hatte. Andererseits klang beim Sportvorstand auch deutliche Kritik am Trainer durch: „Wir müssen uns fußballerisch verbessern und mehr Konstanz in unsere Leistungen kriegen. Auch wir wissen, dass wir diese Saison über weite Strecken keinen guten Fußball gespielt haben.“

Lese-Tipp

Eintracht: Marmoush muss unters Messer

Spielerische & persönliche Weiterentwicklung nötig

Der Vorwurf „kein guter Fußball“ geht direkt an die Adresse des Übungsleiters. Intern wird Toppmöller dem ‚kicker‘ zufolge als verkopft wahrgenommen. Eine Eigenschaft, die sich im Auftreten seiner Mannschaft widerspiegelt. Die Kritikpunkte: Zu viel Rotation, zu viele taktische Umstellungen, keine klare Handschrift, zu wenig offensive Durchschlagskraft und vor allem in der Rückrunde fehlende Stabilität der Defensive.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch in der persönlichen Außendarstellung wird Toppmöller kritisch wahrgenommen. „Eher blass, zuweilen naiv und wenig autoritär“, urteilt der ‚kicker‘ über den SGE-Coach. Die Ausstrahlung seiner namhaften Vorgänger, so die Feststellung, fehlt dem Sohn von Trainerlegende Klaus Toppmöller.

Klar ist: Für einen Verbleib bei der Eintracht muss der ehemalige Bayern-Co-Trainer seine Mannschaft und nicht zuletzt sich selbst weiterentwickeln. Gewinnen Krösche und Co. in der gemeinsamen Saisonanalyse den Eindruck, dass ihm das gelingen kann, dürfte er auch in der nächsten Saison in Frankfurt an der Seitenlinie stehen. Doch es wird einiges brauchen, um die bestehenden Bedenken aus der Welt zu räumen.