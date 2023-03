Heiß begehrt: Nächster Klub mischt bei Mount mit

Der Kreis der Interessenten an Mason Mount wächst weiter. Wie der ‚Guardian‘ berichtet, hat nun auch Manchester United den Mittelfeldspieler vom FC Chelsea auf dem Zettel. Neben den Red Devils wurden zuletzt auch Newcastle United sowie der FC Liverpool als mögliche Abnehmer genannt. Die Reds gelten aber nach wie vor als Favorit auf die Verpflichtung des 24-Jährigen. In Manchester erachtet man Mount als günstigere Option zu Wunschkandidat Jude Bellingham.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Eigengewächs der Blues geht ab Sommer in sein letztes Vertragsjahr an der Stamford Bridge und würde daher deutlich weniger als der BVB-Profi kosten. Zudem ist Chelsea aufgrund des massiven Kaufrauschs der vergangenen Monate auf Transfereinnahmen im Sommer angewiesen. Mount kann in dieser Saison auf 26 Startelfeinsätze zurückblicken und war an neun Treffern direkt beteiligt. Neben den englischen Klubs hat auch Atlético Madrid die Fühler ausgestreckt.

Lese-Tipp

PSG-Gerüchte um Maguire