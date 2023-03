BVB: Fällt Schlotterbeck aus?

Hansi Flick hat sich zur Verletzung von Nico Schlotterbeck (23) geäußert. Im Anschluss an das gestrige Länderspiel gegen Peru (2:0) sagte der Bundestrainer im Rahmen einer Medienrunde: „Ich war gerade bei ihm und er hat gesagt, alles in Ordnung. Er ist ein bisschen verkrampft, aber sonst ist alles gut.“

Zur Erläuterung: Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund musste in der 86. Minute ausgewechselt werden. Zuvor wurde ihm der linke Oberschenkel bandagiert. Das Feld konnte der Dortmunder jedoch selbstständig verlassen. Für die Schwarz-Gelben wäre ein Ausfall besonders bitter, Schlotterbeck stand in der laufenden Saison bislang in allen 25 Bundesligapartien in der Startelf.

